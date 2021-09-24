В Киеве голый парень вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе (видео 21+)

Как видно на кадрах, голый парень проходит мимо сидящих на летней террасе кафе людей, и что-то себе бормочет под нос. Затем он достает бутылку из мусорной урны тут же около заведения, разворачивается и внезапно разбивает ее об голову мужчины, который сидел к нему спиной в компании друзей.

После этого уже "розочкой" агрессивный неадекват наносит пострадавшему два удара в правый бок, и затем - наотмашь бьет разбитой бутылкой по лицу друга своей первой жертвы, который попробовал защитить товарища и схватить нападавшего.

Две девушки из этой же компании испуганно вскакивают с места, а буйный парень просто уходит прочь.

Видео нападения можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - кадры могут вас шокировать, 21+)

На место происшествия вызвали полицию, и вскоре неадеквата в "костюме Адама" задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как проинформировали 24 сентября в пресс-службе полиции Киева, нападавшего - уроженца Житомирской области, 2003 года рождения - скрутили свидетели ЧП, и держали до приезда правоохранителей.

Задержанному объявили подозрение. Его действия были квалифицированы как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК), за которое предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Оказалось, что парень находился под действием наркотиков. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Суд отправил фигуранта под круглосуточный домашний арест.