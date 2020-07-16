В Києві впіймали ґвалтівника-рецидивіста і просять його впізнати (відео)

В Києві впіймали ґвалтівника і просять його впізнати (колаж: РБК-Україна)

У Києві поліція зловила ґвалтівника зі "стажем", який накидав жінкам на шию ремінь

У Києві зловили рецидивіста, який з початку літа цього року здійснив кілька спроб зґвалтування молодих жінок. Він орудував у Голосіївському районі, підшукуючи жертв у віддалених місцях, накидав на обличчя і шию ремінь. Після чого змушував йти в ліс.

Поліція провела операцію з визначенням його особистості й затримала. Тепер правоохоронці просять тих, хто знає про його злочини, вийти на зв'язок. Відео зі зловмисником з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

Як виявилося, 46-річний неадекват - житель столиці, був неодноразово судимий. Терміни він відбував за грабіж, розбій, хуліганство та зґвалтування. Про свої пригоди каже з гордістю, а на питання "Чи був судимий?" відповідає "Звичайно!", перераховуючи всі п'ять статей КК України, за якими притягувався.

Почав він свою "кар'єру" з 1990-го в 16 річному віці, а останній раз сидів у 2016-му. Зараз поліція перевіряє його на причетність до інших подібних злочинів. Якщо хто-небудь був свідком його злочинів або став жертвою, правоохоронці просять звернутися за номером +38(067)572-75-54.

Негідник у суспільстві – ґвалтівнику повідомлено про підозру ! Встановлено, що з початку літа цього року, тварина, яка за загальними фізичними ознаками повинна називатися «людиною», орудуючи в Голосіївському районі столиці, декілька разів робила спроби зґвалтувати беззахисних молодих жінок. Покидьок, користуючись відсутністю сторонніх очей на віддалених від громадськості придорожніх зонах, посеред білого дня підходив ззаду до обраних жертв - жінок та, холоднокровно, маючи на меті тваринне бажання, накидував на обличчя і шию тендітних дівчат ремінь. У подальшому, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував йти в ліс чи інше потаємне місце. Співробітниками карного розшуку Національної поліції України у співпраці з колегами-поліцейськими проведено ряд оперативно-розшукових заходів, «особу» встановлено, негідника затримано. На разі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні замахів на зґвалтування, вчинених повторно, особою, яка раніше вчиняла аналогічні злочини. За клопотанням правоохоронців, судом вже прийнято рішення про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, де йому саме місце. Доречі, підозрюваним виявився 46 річний місцевий житель столиці, який з 1990 року періодично потрапляв за грати, де відбував покарання за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, розбою, хуліганства, і вишенька на торті - зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. Нажаль, відбування покарання, у цьому випадку, ніяким чином не вплинуло на сутність «людини», боязко від того, що це створіння зі своїми брудними намірами ходило поруч з нами та нашими дітьми. Досудове розслідування триває, оперативники перевіряють причетність негідника до аналогічних злочинів не лише в столиці, але й інших регіонах України. Друзі, придивіться уважно на риси обличчя нелюди, якщо хтось став жертвою або свідком жахливих подій, просимо звернути за контактним номером телефону +38(067)572-75-54. Кожен негідник повинний нести відповідальність за свої бридкі діяння. Дякуємо за інформацію - https://t.me/dkr_npu Департамент карного розшуку Національної поліції України (з) Опубліковано Київ Оперативний Середа, 15 липня 2020 р.

У Києві впіймали ґвалтівника зі "стажем" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в Києві зловили небезпечного ґвалтівника, жертвами якого ставали неповнолітні дівчата.

Також повідомлялося, що в Одесі неадекват напав на школярку.