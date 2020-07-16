В Киеве поймали насильника-рецидивиста и просят его опознать (видео)

Негідник у суспільстві – ґвалтівнику повідомлено про підозру ! Встановлено, що з початку літа цього року, тварина, яка за загальними фізичними ознаками повинна називатися «людиною», орудуючи в Голосіївському районі столиці, декілька разів робила спроби зґвалтувати беззахисних молодих жінок. Покидьок, користуючись відсутністю сторонніх очей на віддалених від громадськості придорожніх зонах, посеред білого дня підходив ззаду до обраних жертв - жінок та, холоднокровно, маючи на меті тваринне бажання, накидував на обличчя і шию тендітних дівчат ремінь. У подальшому, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував йти у ліс чи інше потаємне місце. Співробітниками карного розшуку Національної поліції України у співпраці з колегами-поліцейськими проведено ряд оперативно-розшукових заходів, «особу» встановлено, негідника затримано. На разі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні замахів на зґвалтування, вчинених повторно, особою, яка раніше вчиняла аналогічні злочини. За клопотанням правоохоронців, судом вже прийнято рішення про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, де йому саме місце. Доречі, підозрюваним виявився 46 річний місцевий житель столиці, який з 1990 року періодично потрапляв за грати, де відбував покарання за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, розбою, хуліганства, і вишенька на торті - зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. Нажаль, відбування покарання, у цьому випадку, ніяким чином не вплинуло на сутність «людини», боязко від того, що це створіння зі своїми брудними намірами ходило поруч з нами та нашими дітьми. Досудове розслідування триває, оперативники перевіряють причетність негідника до аналогічних злочинів не лише в столиці, але й інших регіонах України. Друзі, придивіться уважно на риси обличчя нелюда, якщо хтось став жертвою або свідком жахливих подій, просимо звернутися за контактним номером телефону +38(067)572-75-54. Кожен негідник повинен нести відповідальність за свої бридкі діяння. Дякуємо за інформацію - https://t.me/dkr_npu Департамент карного розшуку Національної поліції України (с)