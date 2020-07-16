В Киеве поймали насильника-рецидивиста и просят его опознать (видео)

В Киеве полиция поймала насильника со "стажем", который набрасывал женщинам на шею ремень
В Киеве поймали рецидивиста, который с начала лета этого года совершил несколько попыток изнасилования молодых женщин. Он орудовал в Голосеевском районе, подыскивая жертв в отдаленных местах, набрасывал на лицо и шею ремень. После чего заставлял идти в лес.
Полиция провела операцию по определению его личности и задержала. Теперь правоохранители просят тех, кто знает про его преступления, выйти на связь. Видео со злоумышленником появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.
Как оказалось, 46-летний неадекват - житель столицы, был неоднократно судим. Сроки он отбывал за грабеж, разбой, хулиганство и изнасилование. О своих похождениях говорит с гордостью, а на вопрос "Был ли судим?" отвечает "Конечно!", перечисляя все пять статей УК Украины, по которым привлекался.
Начал он свою "карьеру" с 1990-го в 16 летнем возрасте, а последний раз сидел в 2016-м. Сейчас полиция проверяет его на причастность к другим подобным злодеяниям. Если кто-либо был свидетелем его преступлений или стал жертвой, правоохранители просят обратиться по номеру +38(067)572-75-54.
Негідник у суспільстві – ґвалтівнику повідомлено про підозру ! Встановлено, що з початку літа цього року, тварина, яка за загальними фізичними ознаками повинна називатися «людиною», орудуючи в Голосіївському районі столиці, декілька разів робила спроби зґвалтувати беззахисних молодих жінок. Покидьок, користуючись відсутністю сторонніх очей на віддалених від громадськості придорожніх зонах, посеред білого дня підходив ззаду до обраних жертв - жінок та, холоднокровно, маючи на меті тваринне бажання, накидував на обличчя і шию тендітних дівчат ремінь. У подальшому, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував йти у ліс чи інше потаємне місце. Співробітниками карного розшуку Національної поліції України у співпраці з колегами-поліцейськими проведено ряд оперативно-розшукових заходів, «особу» встановлено, негідника затримано. На разі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні замахів на зґвалтування, вчинених повторно, особою, яка раніше вчиняла аналогічні злочини. За клопотанням правоохоронців, судом вже прийнято рішення про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, де йому саме місце. Доречі, підозрюваним виявився 46 річний місцевий житель столиці, який з 1990 року періодично потрапляв за грати, де відбував покарання за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, розбою, хуліганства, і вишенька на торті - зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприроднім способом. Нажаль, відбування покарання, у цьому випадку, ніяким чином не вплинуло на сутність «людини», боязко від того, що це створіння зі своїми брудними намірами ходило поруч з нами та нашими дітьми. Досудове розслідування триває, оперативники перевіряють причетність негідника до аналогічних злочинів не лише в столиці, але й інших регіонах України. Друзі, придивіться уважно на риси обличчя нелюда, якщо хтось став жертвою або свідком жахливих подій, просимо звернутися за контактним номером телефону +38(067)572-75-54. Кожен негідник повинен нести відповідальність за свої бридкі діяння. Дякуємо за інформацію - https://t.me/dkr_npu Департамент карного розшуку Національної поліції України (с)Опубліковано Киев Оперативный Середа, 15 липня 2020 р.
В Киеве поймали насильника со "стажем" (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Ранее мы писали, что в Киеве поймали опасного насильника, жертвами которого становились несовершеннолетние девочки.
Также сообщалось, что в Одессе неадекват напал на школьницу.