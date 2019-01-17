У Києві Renault на повному ходу збив військового ВСУ: подробиці інциденту

Постраждалий у важкому стані
Ввечері, 16 січня, в лісі Деснянського району Києва "Renault" на повному ходу збив військового ВСУ. Потерпілий перебуває у важкому стані. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV.UA" Facebook.
Інцидент стався близько 21:30 на дорозі, яка з'єднує Броварський проспект і село Зазим'я. "Renault" рухався із Зазим'я в бік "Київської птахофабрики".
Відомо, що автомобіль мчав на повній швидкості, а військовий - ішов по узбіччю. Від сильного удару у автомобіля вирвало крило і відлетіло дзеркало. Пішохода у важкому стані госпіталізували медики.
Правоохоронці будують версії, чому чоловік у такий пізній час знаходився в лісі і йшов уздовж неосвітленої дороги. Одна з версій свідчить, що військовий міг йти з санаторію-профілакторію "Хвиля", що знаходиться неподалік.
Потерпілому 33 роки і він є військовослужбовцям ЗСУ.
У поліції є сумніви, що водій після наїзду зупинився і не переміщував автомобіль. Спілкуватися він відмовився і заперечував, що саме він був за кермом.
Зараз слідчо-оперативна група працює над тим, щоб встановити всі подробиці події.
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