"Дрыгает ручками": в каком состоянии мальчик, которого сбило авто в Черкассах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

10-летний черкасчанин Олег Убогый нуждается в помощи украинцев

10-летний Олег Убогый, которого в Черкассах на регулируемом пешеходном переходе сбило авто, находится в тяжелом состоянии и нуждается в помощи.

Сейчас мальчик в реанимации в Черкасской детской областной больницы. Олег находится в коме, у него отек головного мозга, а врачи не дают никаких прогнозов.

Олег Убогый после ДТП (фото facebook.com/Оля Середова)

По словам родной тети мальчика Ольги Середовой, ребенка кормят через зонд.

"Он дрыгает ручками и ножками, очень сильно плачет", - рассказала она в Facebook.

10-летний Олег после ДТП (фото: facebook.com/Оля Середова)

Лечение Олега ежедневно обходится семье около 1000-1500 грн. Но семья малообеспеченная, поэтому для них это большие средства.

Всех неравнодушных украинцев просят помочь финансово, чтобы вылечить мальчика.

Номер карточки Приватбанка: 4149 4991 1016 2615 (Середова Ольга Игоревна, тетя Олега).

Украинцев просят помочь мальчику (фото: facebook.com/Оля Середова)

Напомним, трагическое событие произошло вечером 8 декабря на регулируемом пешеходном переходе на улице Сумгаитской. Олег побежал на красный свет. Родители пытались остановить ребенка, но уже было поздно - водитель автомобиля Skoda Rapid 1995 года рождения не успел затормозить и сбил мальчика.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве народный депутат попала в ДТП. Вместе с ней в автомобиле находился ее 4-летний сын, которому после аварии понадобилась помощь медиков.

Видео: РБК-Украина