"Дригає ручками": у якому стані хлопчик, якого збило авто в Черкасах

10-річний черкащанин Олег Убогий потребує допомоги українців
10-річний Олег Убогий, якого у Черкасах на регульованому пішохідному переході збило авто, перебуває у тяжкому стані і потребує допомоги.
Зараз хлопчик в реанімації у Черкаській дитячій обласній лікарні. Олег знаходиться в комі, у нього набряк головного мозку, а лікарі не дають ніяких прогнозів.
Олег Убогий після ДТП (фото: facebook.com/Оля Середова)
За словами рідної тітки хлопчика Ольги Середової, дитину кормлять через зонд.
"Він дригає ручками і ножками, дуже сильно плаче", - розповіла вона в Facebook.
10-річний Олег після ДТП (фото: facebook.com/Оля Середова)
Лікування Олега щодня обходиться сім’ї близько 1000-1500 грн. Але родина малозабезпечена, тому для них це великі кошти.
Усіх небайдужих українців просять допомогти фінансово, аби вилікувати хлопчика.
Номер картки ПриватБанку: 4149 4991 1016 2615 (Середова Ольга Ігорівна, тітка Олега).
Українців просять допомогти хлопчику (фото: facebook.com/Оля Середова)
Нагадаємо, трагічна подія сталася увечері 8 грудня на регульованому пішохідному переході на вулиці Сумгаїтській. Олег побіг на червоне світло. Батьки намагалися зупинити дитину, але вже було пізно - водій автомобіля Skoda Rapid 1995 року народження не встиг загальмувати і збив хлопчика.
Раніше ми повідомляли про те, що у Києві народний депутат потрапила в ДТП. Разом з нею в автомобілі знаходився її 4-річний син, якому після аварії знадобилася допомога медиків.
Відео: РБК-Україна