В Киеве Renault на полном ходу сбил военного ВСУ: подробности инцидента

Коллаж РБК-Украина

Пострадавший в тяжелом состоянии

Вечером, 16 января, в лесу Деснянского района Киева "Renault" на полном ходу сбил военного ВСУ. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV.UA" в Facebook.

Инцидент произошел около 21:30 на дороге, соединяющей Броварской проспект и село Зазимье. "Renault" двигался из Зазимья в сторону "Киевской птицефабрики".

Известно, что автомобиль мчался на полном ходу, а военный - шел по обочине. От сильного удара у автомобиля вырвало крыло и отлетело зеркало. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали медики.

Правоохранители строят версии, почему мужчина в столь позднее время находился в лесу и шел вдоль неосвещенной дороги. Одна из версий гласит, что военный мог идти из санатория-профилактория "Хвиля", находящегося неподалеку.

Пострадавшему 33 года и он является военнослужащим ВСУ.

Фото с места ДТП: facebook.com/dtp.kiev.ua/

У полиции есть сомнения, что водитель после наезда остановился и не перемещал автомобиль. Общаться он отказался и отрицал, что именно он был за рулем.

Сейчас следственно-оперативная группа работет над тем, чтобы установить все подробности происшествия.

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