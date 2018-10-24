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У Києві в своєму будинку живцем згоріла паралізована пенсіонерка

STYLERПодії    24.10.2018 - 08:23

Відео: YouTube / Informator

У Києві в приватному будинку за адресою вулиця Гребінки, 8 б, сталася пожежа, внаслідок якої згоріла паралізована 70-річна жінка. Інцидент стався 23 жовтня близько 16:20, повідомляє "Інформатор".

Згідно з попередніми висновками, причиною загоряння стала стара електропроводка.

Літня жінка не могла самостійно ходити, за нею доглядала доглядальниця, яка приходила у певний час, але на момент події в будинку її не було. Про подію їй розповіли сусіди.

 

Фото: kiev.informator.ua

У ліквідації пожежі брали участь 2 одиниці техніки та 8 рятувальників. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що з'явилася інформація про підпал будинків ромів у Києві на Русанівських садах, в результаті чого живцем згоріли четверо дітей.

Також ми писали про те, що в селі Сичевка Малинського району Житомирської області вночі спалахнула пожежа в приватному будинку, під час якого загинули двоє дітей.

Нагадаємо, в березні у Верховинському районі Івано-Франківської області живцем згорів відомий місцевий знахар, мольфар Микола Данилюк.

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Відео: РБК-Україна

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