У Києві в своєму будинку живцем згоріла паралізована пенсіонерка

Відео: YouTube / Informator

У Києві в приватному будинку за адресою вулиця Гребінки, 8 б, сталася пожежа, внаслідок якої згоріла паралізована 70-річна жінка. Інцидент стався 23 жовтня близько 16:20, повідомляє "Інформатор".

Згідно з попередніми висновками, причиною загоряння стала стара електропроводка.

Літня жінка не могла самостійно ходити, за нею доглядала доглядальниця, яка приходила у певний час, але на момент події в будинку її не було. Про подію їй розповіли сусіди.

Фото: kiev.informator.ua

У ліквідації пожежі брали участь 2 одиниці техніки та 8 рятувальників. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що з'явилася інформація про підпал будинків ромів у Києві на Русанівських садах, в результаті чого живцем згоріли четверо дітей.

Також ми писали про те, що в селі Сичевка Малинського району Житомирської області вночі спалахнула пожежа в приватному будинку, під час якого загинули двоє дітей.

Нагадаємо, в березні у Верховинському районі Івано-Франківської області живцем згорів відомий місцевий знахар, мольфар Микола Данилюк.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна