В Ивано-Франковской области заживо сгорел известный целитель (фото)

Мужчина считал, что умел исцелять людей

В Верховинском районе Ивано-Франковской области заживо сгорел известный местный знахарь, мольфар Николай Данилюк. Об этом передает местное издание kurs.if.ua.

Сообщается, что его жена сгорела заживо, мужчину удалось вытащить, но скорой помощи он не дождался – умер.

На месте пожара работают полицейские Верховинского отдела полиции и ГСЧС. Как говорят правоохранители, окончательно причину пожара еще не установили – заключение должны дать специалисты ГСЧС. Но предварительно можно говорить, что проблема в печи: в доме была старая печь без дымовой трубы, дым из которой выходил просто в крышу. Кроме того, оба хозяев любили выпить и много курили.

Фото: Николай Данилюк (kurs.if.ua)

Начато уголовное производство по ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В СМИ отметили, что свои ритуалы ворожбит проводил далеко в горах у колодца, в который стекала вода из семи разных потоков. Утверждал, что вода из каждого источника имеет разный вкус.

"Я рєтую людей від корчу, від відпусти, коли чоловік відбивається від хати, від омрази, коли люди має ненависть і зло до інших людей, від скуси, від страху, від кривотечі жінкам", – говорил Николай Данилюк.

Он рассказывал, что почувствовал силы в приговорах где-то в начале семидесятых годов прошлого века, когда "женщина в белом, с золотыми звездами на накидке" отвела его к тому месту, где еще его предки "приповідали", и еще раз показала и рассказала ему, что он должен делать.

Напомним, что в Запорожье жестоко убили экс-депутата.