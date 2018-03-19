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"Проламали голову": у Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата

STYLERLIFE        19.03.2018 - 21:04
Фото: Свічка (pixabay.com-kyasarin)
Фото: Свічка (pixabay.com-kyasarin)

За попередньою інформацією, чоловіка вбили під час пограбування

У Запоріжжі під час пограбування жорстоко вбили депутата минулого скликання Генічеської райради і одночасно вчителя фізкультури Счастливцевской школи Костянтина Гурулева. Про це передає видання "Новий візит".

Гурулев разом з друзями повинен був вилетіти з запорізького аеропорту в Туреччину, але перестав виходити на зв'язок, після того, як рейс був скасований.

Фото: Констянтин Гурулев (facebook.com-Костянтин Гурулев)

Пізніше стало відомо, що вчителі без документів в критичному стані з проломленою головою знайшли на вокзалі. Пролежавши 3 дні в лікарні він помер. Родичі впізнали загиблого.

За попередньою інформацією, екс-депутата вбили під час пограбування.

Поліція поки цю інформацію не коментує.

Поховають 35-річного Костянтина Гурулева у вівторок, 20 березня, в його рідному селі Щасливцево Генічеського району Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що в Росії госпіталізували відому актрису Валентину Березуцкую.

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Теги: вбивство
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