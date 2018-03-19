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"Проломили голову": в Запорожье жестоко убили экс-депутата

STYLERLIFE        19.03.2018 - 21:04
Фото: Свеча (pixabay.com-kyasarin)
Фото: Свеча (pixabay.com-kyasarin)

По предварительной информации, мужчину убили во время ограбления

В Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева. Об этом передает издание "Новый визит".

Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Фото: Констянтин Гурулев (facebook.com-Константин Гурулев)

Позже стало известно, что учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице он скончался. Родственники опознали погибшего.

По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления.

Полиция пока эту информацию не комментирует.

Похоронят 35-летнего Константина Гурулева во вторник, 20 марта, в его родном селе Счастливцево Генического района Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в России госпитализировали известную актрису Валентину Березуцкую. 

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