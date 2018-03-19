В Івано-Франківській області заживо згорів відомий цілитель (фото)

Чоловік вважав, що вмів зцілювати людей

У Верховинському районі Івано-Франківської області заживо згорів відомий місцевий знахар, мольфар Микола Данилюк. Про це передає місцеве видання kurs.if.ua.

Повідомляється, що його дружина згоріла заживо, чоловіка вдалося витягнути, але швидкої допомоги він не дочекався – помер.

На місці пожежі працюють поліцейські Верховинського відділу поліції та ДСНС. Як говорять правоохоронці, остаточно причину пожежі ще не вставновили – висновок мають дати фахівці ДСНС. Але попередньо можна говорити, що проблема в печі: у хаті була стара піч без димаря, дим з якої виходив просто в стріху. Крім того, обоє господарів полюбляли чарку і багато курили.

Фото: Микола Данилюк (kurs.if.ua)

Розпочате кримінальне провадження за ст. 270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Свої ритуали ворожбит проводив далеко у горах біля криниці, в яку стікала вода з семи різних потоків. Стверджував, що вода з кожного джерела має різний смак.

"Я рєтую людей від корчу, від відпусти, коли чоловік відбивається від хати, від омрази, коли люди має ненависть і зло до інших людей, від скуси, від страху, від кривотечі жінкам", – говорив Микола Данилюк.

Він розповідав, що відчув сили в примовлянні десь на початку сімдесятих років минулого століття, коли "жінка в білому, з золотими зірками на накидці" відвела його до того місця, де ще його предки "приповідали", і ще раз показала і розказала йому, що він має робити.

Нагадаємо, що у Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата.