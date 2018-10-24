В Киеве в своем доме заживо сгорела парализованная пенсионерка

Видео: YouTube / Informator

В Киеве в частном доме по адресу улица Гребинки, 8 б, случился пожар, в результате которого сгорела парализованная 70-летняя женщина. Инцидент произошел 23 октября около 16:20, сообщает "Информатор".

Согласно предварительным заключениям, причиной возгорания стала старая электропроводка.

Пожилая женщина не могла самостоятельно ходить, за ней ухаживала сиделка, которая приходила в определенное время, но в момент происшествия ее в доме не было. О происшествии ей рассказали соседи.

Фото: kiev.informator.ua

В ликвидации пожара участвовали 2 единицы техники и 8 спасателей. На месте работает следственно оперативная группа.

Ранее сообщалось, что появилась информация о поджоге домов ромов в Киеве на Русановских садах, в результате чего заживо сгорело четверо детей.

Также мы писали о том, что в селе Сичевка Малинского района Житомирской области ночью вспыхнул пожар в частном доме, во время которого погибли двое детей.

Напомним, в марте в Верховинском районе Ивано-Франковской области заживо сгорел известный местный знахарь, мольфар Николай Данилюк.

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Видео: РБК-Украина