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У Києві жінка прийшла в гості до родичів, а потім вистрибнула з 9 поверху

STYLERПодії    17.11.2018 - 19:26
У Києві жінка прийшла в гості до родичів, а потім вистрибнула з 9 поверху
Фото з місця події (kiev.informator.ua)

Відомо, що дівчина розпивала алкоголь в гостях. Що послужило причиною такого його вчинку поки невідомо

У Києві жінка вистрибнула з балкону дев'ятого поверху. Як повідомляє "Iнформатор", за адресою вулиця Чорнобильська, 24/26 був виявлений труп 29-річної жінки. Тіло загиблої лежало поруч з балконами 15-поверхового будинку.

Відомо, що трагічний інцидент стався приблизно о 22:50 у суботу, 16 листопада.

За попередніми даними, молода дівчина вирішила відвідати своїх родичів і стала з ними пити міцні напої. У якийсь момент киянка вирішила вистрибнути з балкону. Дівчина померла відразу.

Медики, які прибули на місце події лише констатували смерть постраждалої.

Відомо, що в момент трагедії у квартирі були люди. Однак, що спровокувало такий вчинок загиблої дівчини – поки невідомо. Як повідомляють служителі порядку, загибла була в стані депресії. У жінки залишилася маленька дитина.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту наразі з'ясовують.

Нагадаємо, першокласниця "вийшла" з туалету у вікно другого поверху.

Раніше ми писали, що мама 14-річної школярки з Харкова Лізи Спірідонової, яка вистрибнула з вікна 14 поверху у вересні цього року, розповіла, що виявила передсмертну записку дочки.

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