В Киеве женщина пришла в гости к родственникам, а потом выпрыгнула с 9 этажа

Фото с места события (kiev.informator.ua)

Известно, что девушка распивала алкоголь в гостях. Что послужило причиной такого ее поступка - пока неизвестно

В Киеве женщина выпрыгнула с балкона девятого этажа. Как сообщает "Информатор", по адресу улица Чернобыльская, 24/26 был обнаружен труп 29-летней женщины. Тело погибшей лежало рядом с балконами 15-этажного дома.

Известно, что трагический инцидент произошел примерно в 22:50 в субботу, 16 ноября.

По предварительным данным, молодая девушка решила навестить своих родственников и стала с ними пить горячительные напитки. В какой-то момент киевлянка решила выпрыгнуть с балкона. Девушка скончалась сразу.

Медики, которые прибыли на место происшествия лишь констатировали смерть пострадавшей.

Известно, что в момент трагедии в квартире были люди. Однако, что спровоцировало такой поступок погибшей девушки – пока неизвестно. Как сообщают служители порядка, погибшая находилась в состоянии депрессии. У женщины остался маленький ребенок.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося сейчас выясняют.

Напомним, первоклассница "вышла" из туалета в окно второго этажа.

Ранее мы писали, что мама 14-летней школьницы из Харькова Лизы Спиридоновой, которая выпрыгнула из окна 14 этажа в сентябре этого года, рассказала, что обнаружила предсмертную записку дочери.

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