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"Був тверезий": під Києвом 21-річний "коп" на смерть збив жінку

STYLERПодії    20.12.2018 - 12:29
"Був тверезий": під Києвом 21-річний "коп" на смерть збив жінку
Колаж РБК-Україна

Від отриманих травм жінка померла в лікарні

У Броварах 21-річний лейтенант поліції здійснив наїзд на пенсіонерку, в результаті чого жінка померла. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Правоохоронці розповіли, що поліцейський, який скоїв наїзд на пенсіонерку, був за кермом власного автомобіля "Ауді" і знаходився при виконанні своїх обов'язків.

Жінка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу. У поліції також зазначили, що оскільки дорога була слизькою, уникнути зіткнення водієві не вдалося.

Результати медичної перевірки наявність алкоголю в крові поліцейського не виявили, він був тверезий.

На час розслідування поліцейський відсторонений від своєї посади. За фактом ДТП порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, проводиться розслідування.

Нагадаємо, що в Київській області на одеській трасі два автомобілі збили лося, який вибіг під колеса.

Раніше також повідомлялося про те, що в Херсонській області п'ять осіб загинули у ДТП.

Відео: РБК-Україна

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