Разорвало надвое: под Киевом фура и легковушка сбили лося

Фото: коллаж РБК-Украина

Отмечается, что смерть животного наступила мгновенно

В Киевской области на одесской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие - сразу два автомобиля сбили выбежавшего на дорогу лося. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает ресурс "dpt.kiev.ua" на странице в соцсети Facebook.

Авария произошла в районе села Мытница.

Грузовой автомобиль и легковушка "Suzuki" (которая ехала со скоростью около 140 км/час) совершили наезд на животное.

Отмечается, что лося после столкновения разорвало надвое.

Фото: скрин facebook.com/dtp.kiev.ua

"Смерть наступила мгновенно. Свидетелей аварии это не очень расстроило, наоборот рассмешило, они очень оживленно обсуждали, куда деть столько мяса и куда повесить рога", - говорится в сообщении.

Автор публикации также напомнил, что соблюдая допустимой на трассе скорости движения можно существенно снизить вероятность столкновения при неожиданном появлении животного на дороге.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

В комментариях к сообщению пользователи соцсети возмущаются циничным поведением свидетелей аварии а также жалеют погибшего лося:

"Свидетели просто уб**дки. Рога могут приделать друг другу";

"Зачем приделывать? У них свои есть!"

"Жаль животное"...

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось ранее, на 3-м километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП "Париша" по территории зоны отчуждения произошло ДТП с диким животным, в результате чего были травмированы 3 человека.

Также мы писали о том, что в Киевской области испуганный лось вышел к людям. Животное пришло сначала к водоему в деревне, но оттуда его прогнали.

Напомним, ранее под Киевом браконьеры жестоко убили беременную лосиху.

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Видео: РБК-Украина