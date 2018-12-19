Розірвало надвоє: під Києвом фура та легковик збили лося

Фото: колаж РБК-Україна

Зазначається, що смерть тварини настала миттєво

У Київській області на одеській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода - відразу два автомобілі збили лося, що вибіг на дорогу. Про це у середу, 19 грудня, повідомляє ресурс "dpt.kiev.ua" на сторінці в соцмережі Facebook.

Аварія сталася в районі села Митниця.

Вантажний автомобіль та легковик "Suzuki" (який їхав зі швидкістю близько 140 км/год) скоїли наїзд на тварину.

Зазначається, що лося після зіткнення розірвало надвоє.

Фото: скрін facebook.com/dtp.kiev.ua

"Смерть настала миттєво. Свідків аварії це не дуже засмутило, навпаки розсмішило, вони дуже жваво обговорювали, куди подіти стільки м'яса і куди повісити роги", - йдеться в повідомленні.

Автор публікації також нагадав, що дотримуючись допустимої на трасі швидкості руху можна істотно знизити ймовірність зіткнення при несподіваній появі тварини на дорозі.

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі обурюються цинічною поведінкою свідків аварії а також шкодують через смерть лося:

"Свідки просто уб**дки. Роги можуть приробити один одному";

"Навіщо приробляти? У них свої є!":

"Шкода тварини"...

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомлялося раніше, на 3-му кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль-Славутич від КПП "Паришів" по території зони відчуження сталося ДТП з диким тваринам, в результаті чого були травмовані 3 людини.

Також ми писали про те, що в Київській області переляканий лось вийшов до людей. Тварина прийшло спочатку до водоймища в селі, але звідти його прогнали.

Нагадаємо, раніше під Києвом браконьєри жорстоко вбили вагітну лосиху.

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Відео: РБК-Україна