"Был трезв": под Киевом 21-летний "коп" насмерть сбил женщину

От полученных травм пожилая женщина скончалась в больнице
В Броварах 21-летний лейтенант полиции совершил наезд на пенсионерку, в результате чего женщина скончалась. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Правоохранители рассказали, что полицейский, совершивший наезд на пенсионерку, был за рулем собственного автомобиля "Ауди" и находился при исполнении своих обязанностей.
Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В полиции также отметили, что поскольку дорога была скользкой, избежать столкновения водителю не удалось.
Результаты медицинской проверки наличие алкоголя в крови полицейского не обнаружили, он был трезв.
На время расследования полицейский отстранен от своей должности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, проводится расследование.
Напомним, что в Киевской области на одесской трассе два автомобиля сбили лося, который выбежал под колеса.
Ранее также сообщалось о том, что в Херсонской области пять человек погибли в ДТП.
Видео: РБК-Украина