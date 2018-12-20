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"Был трезв": под Киевом 21-летний "коп" насмерть сбил женщину

STYLERПроисшествия    20.12.2018 - 12:29
"Был трезв": под Киевом 21-летний "коп" насмерть сбил женщину
Коллаж РБК-Украина

От полученных травм пожилая женщина скончалась в больнице

В Броварах 21-летний лейтенант полиции совершил наезд на пенсионерку, в результате чего женщина скончалась. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Правоохранители рассказали, что полицейский, совершивший наезд на пенсионерку, был за рулем собственного автомобиля "Ауди" и находился при исполнении своих обязанностей.

Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В полиции также отметили, что поскольку дорога была скользкой, избежать столкновения водителю не удалось.

Результаты медицинской проверки наличие алкоголя в крови полицейского не обнаружили, он был трезв.

На время расследования полицейский отстранен от своей должности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, проводится расследование.

Напомним, что в Киевской области на одесской трассе два автомобиля сбили лося, который выбежал под колеса.

Ранее также сообщалось о том, что в Херсонской области пять человек погибли в ДТП.

Видео: РБК-Украина

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