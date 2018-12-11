Під Києвом сталася масштабна ДТП: приїхали 4 "швидких" (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Двох постраждалих доставили в реанімацію

У Київській області біля міста Ірпінь сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із п'ятьма постраждалими. Про це у вівторок, 11 грудня, повідомляє ресурс "dtp.kiev.ua" на сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на Варшавській трасі. У 500 метрах від КПП у бік Ірпеня зіткнулися маршрутка і вантажний автомобіль.

Двох постраждалих доставили в реанімацію.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Працювали рятувальники. Витягли двох важких постраждалих", - йдеться в матеріалі.

На місце аварії приїхали 4 карети "швидкої допомоги".

Скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомлялося раніше, скандальний народний депутат Володимир Парасюк, який днями потрапив у ДТП на вулиці Чорновола у Львові, розповів подробиці інциденту.

Також ми писали про те, що недалеко від міста Вишогруд Мазовецького воєводства під колесами легковика загинули двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України.

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Відео: РБК-Україна