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Під Києвом сталася масштабна ДТП: приїхали 4 "швидких" (фото)

STYLERПодії    11.12.2018 - 18:54
Під Києвом сталася масштабна ДТП: приїхали 4 "швидких" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Двох постраждалих доставили в реанімацію

У Київській області біля міста Ірпінь сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із п'ятьма постраждалими. Про це у вівторок, 11 грудня, повідомляє ресурс "dtp.kiev.ua" на сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на Варшавській трасі. У 500 метрах від КПП у бік Ірпеня зіткнулися маршрутка і вантажний автомобіль.

Двох постраждалих доставили в реанімацію.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Працювали рятувальники. Витягли двох важких постраждалих", - йдеться в матеріалі.

На місце аварії приїхали 4 карети "швидкої допомоги".

Під Києвом сталася масштабна ДТП: приїхали 4 &quot;швидких&quot; (фото)Під Києвом сталася масштабна ДТП: приїхали 4 &quot;швидких&quot; (фото)

Скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомлялося раніше, скандальний народний депутат Володимир Парасюк, який днями потрапив у ДТП на вулиці Чорновола у Львові, розповів подробиці інциденту.

Також ми писали про те, що недалеко від міста Вишогруд Мазовецького воєводства під колесами легковика загинули двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України.

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