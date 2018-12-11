Під Києвом сталася масштабна ДТП: приїхали 4 "швидких" (фото)

Двох постраждалих доставили в реанімацію
У Київській області біля міста Ірпінь сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із п'ятьма постраждалими. Про це у вівторок, 11 грудня, повідомляє ресурс "dtp.kiev.ua" на сторінці в соцмережі Facebook.
Інцидент стався на Варшавській трасі. У 500 метрах від КПП у бік Ірпеня зіткнулися маршрутка і вантажний автомобіль.
Двох постраждалих доставили в реанімацію.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
"Працювали рятувальники. Витягли двох важких постраждалих", - йдеться в матеріалі.
На місце аварії приїхали 4 карети "швидкої допомоги".
Скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua
Як повідомлялося раніше, скандальний народний депутат Володимир Парасюк, який днями потрапив у ДТП на вулиці Чорновола у Львові, розповів подробиці інциденту.
Також ми писали про те, що недалеко від міста Вишогруд Мазовецького воєводства під колесами легковика загинули двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України.
Відео: РБК-Україна