"Взял вину на себя": Парасюк рассказал о состоянии после ДТП

Владимир Парасюк (фото: РБК-Украина)

Нардеп прокомментировал аварию, в которую он попал во Львове

Скандальный народный депутат Владимир Парасюк, который на днях попал в ДТП на улице Черновола во Львове, рассказал подробности инцидента.

В комментарии "Стране" политик сказал, что этот инцидент сложно назвать дорожно-транспортным происшествием. По его словам, он на своем автомобиле ночью выезжал с МакДрайва. Другой водитель на Audi объезжал Парасюка справа, и два автомобиля одновременно столкнулись. В результате на машинах лишь остались царапины.

"У него не было полиса страхования, поэтому пришлось вызывать полицию. На него составили протокол из-за отсутствия полиса. Чтобы ускорить процесс оформления я взял вину на себя", - объяснил Парасюк.

Также нардеп добавил, что ни у него, ни у другого водителя нет претензий друг к другу.

"После ДТП мы выпили кофе и разъехались по домам", - резюмировал народный избранник.

Место ДТП (фото: strana.ua)

Напомним, что летом 2015 года на Крещатике полицейские оштрафовали Парасюка за нарушение ПДД. Тогда политик на своей новенькой Skoda Superb проехал на красный сигнал светофора.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде произошла потасовка между Парасюком и представителями государственной охраны. Конфликт возник из-за того, что нардеп отказался пройти проверку металлоискателем.

Видео: РБК-Украина