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"Роздягнутися для огляду до трусів": Парасюк влаштував штовханину в Раді (відео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 12:22
Фото: Володимир Парасюк (РБК-Україна)
Фото: Володимир Парасюк (РБК-Україна)

Нардеп заявив, що його хотіли відвести окрему кімнату

У Верховній Раді відбулася сутичка між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком та представниками державної охорони. Про це повідомляє УНІАН.

Парасюк відмовився пройти перевірку металошукачем, через що і виник конфлікт. Після умовлянь нардеп все-таки погодився відійти за рог і пройти перевірку. Металошукач подав характерний сигнал і охорона попросила Парасюка показати вміст кишень.

Володимир Парасюк відмовився це зробити і спробував пройти, зіткнувшись з охоронцем. Народний депутат спробував прорватися в зал, що і спровокувало невелику штовханину.

Відео: Володимир Парасюк (facebook.com/dzindzia)

Пізніше коментуючи інцидент журналістам, Парасюк продемонтрировал свої речі і пояснив, що металошукач зреагував на ремінь.

"Я в них запитав, до якої міри я маю роздягнутися, щоб ви були задоволені?" – сказав нардеп.

"Сказали мені зайти в кімнату і роздягнутися, щоб зробити поверхневий огляд – тобто до трусів", - додав Парасюк.

Нагадаємо, як у мережі відреагували на черговий напад Парасюка на людину.

На відео депутат дає стусана чоловікові у формі з написом "Поліція", а невідома жінка обзиває людину за те, що він веде зйомку.

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Теги: Володимир Парасюк
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