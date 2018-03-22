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"Раздеться для осмотра до трусов": Парасюк устроил потасовку в Раде (видео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 12:22
Фото: Владимир Парасюк (РБК-Украина)
Фото: Владимир Парасюк (РБК-Украина)

Нардеп заявил, что его хотели отвести в отдельную комнату

В Верховной Раде произошла потасовка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны. Об этом сообщает УНИАН.

Парасюк отказался пройти проверку металлоискателем, из-за чего и возник конфликт. После уговоров нардеп все-таки согласился отойти за угол и пройти проверку. Металлоискатель подал характерный сигнал и охрана попросила Парасюка показать содержание карманов.

Владимир Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, столкнувшись с охранником. Народный депутат попробовал прорваться в зал, что и спровоцировало небольшую потасовку.

Видео: Владимир Парасюк (facebook.com/dzindzia)

Позже комментируя инцидент журналистам, Парасюк продемонтрировал свои вещи и объяснил, что металлоискатель среагировал на ремень.

"Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?" – сказал нардеп.

"Сказали мне зайти в комнатку и раздеться, чтобы сделать поверхностный осмотр – то есть до трусов", - добавил Парасюк.

Напомним, как в сети отреагировали на очередное нападение Парасюка на человека.

На видео депутат дает подзатыльник мужчине в форме с надписью "Поліція", а неизвестная женщина обзывает человека за то, что он ведет съемку.

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Теги: Владимир Парасюк
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