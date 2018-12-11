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Парасюк спровоцировал ДТП во Львове: детали аварии

STYLERПроисшествия    11.12.2018 - 14:22
Парасюк спровоцировал ДТП во Львове: детали аварии
Владимир Парасюк (фото: РБК-Украина)

Авто политика "поцеловало" припаркованную Audi A6

9 декабря скандальный внефракционный народный депутат Владимир Парасюк стал виновником дорожно-транспортного происшествия во Львове. Инцидент произошел ночью, около 23:30, на улице Черновола, 65.

Как пишет информационное агентство ZIK со ссылкой на собственные источники, парламентарий не придерживался безопасной скорости и интервала и врезался в припаркованный перед ним автомобиль бизнес-класса Audi A6.

Сообщается, что за рулем авто находился сам народный депутат. В результате ДТП никто не пострадал. Кроме, конечно, автомобилей - они получили механические повреждения.

Парасюк спровоцировал ДТП во Львове: детали аварии

Владимир Парасюк (фото: РБК-Украина)

Не исключено, что патрульные полицейские составили на Парасюка протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Если так, то политику "светит" штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов (340 грн) или лишение права управления авто от шести месяцев до одного года.

Сам виновник аварии пока никак не комментирует и не опровергает информацию об инциденте.

Отметим, что летом 2015 года в центре Киева полицейские оштрафовали Парасюка за нарушение правил дорожного движения. Тогда нардеп на новенькой Skoda Superb проехал на красный сигнал светофора.

Напомним, ранее внефракционный слуга народа назвал условие, при котором могут нормализоваться отношения между Украиной и Россией.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде произошла потасовка между Парасюком и представителями государственной охраны. Конфликт возник из-за того, что нардеп отказался пройти проверку металлоискателем.

Видео: РБК-Украина

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