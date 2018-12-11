Парасюк спричинив ДТП у Львові: деталі аварії

Володимир Парасюк (фото: РБК-Україна)

Авто політика "поцілувало" припарковану Audi A6

9 грудня скандальний позафракційний народний депутат Володимир Парасюк став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди у Львові. Інцидент стався вночі, близько 23:30, на вулиці Чорновола, 65.

Як пише інформаційне агентство ZIK з посиланням на власні джерела, парламентарій не дотримався безпечної швидкості й інтервалу і врізався у припаркований перед ним автомобіль бізнес-класу Audi A6.

Повідомляється, що за кермом авто перебував сам народний депутат. У наслідок ДТП ніхто не постраждав. Окрім, звісно, автомобілів - вони мають механічні пошкодження.

Володимир Парасюк (фото: РБК-Україна)

Не виключено, що патрульні поліцейські склали на Парасюка протокол по ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Якщо так, то політику "світить" штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів (340 грн) або позбавлення права керування авто від шести місяців до одного року.

Сам винуватець аварії поки ніяк не коментує й не спростовує інформацію про інцидент.

Зауважимо, що влітку 2015 року у центрі Києва поліцейські оштрафували Парасюка за порушення правил дорожнього руху. Тоді нардеп на новенькій Skoda Superb проїхав на червоний сигнал світлофора.

Нагадаємо, раніше позафракційний слуга народу назвав умову, за якої можуть нормалізуватися відносини між Україною і Росією.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді відбулася сутичка між Парасюком та представниками державної охорони. Конфлікт виник через те, що нардеп відмовився пройти перевірку металошукачем.

Відео: РБК-Україна