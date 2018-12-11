ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парасюк спричинив ДТП у Львові: деталі аварії

STYLERПодії    11.12.2018 - 14:22
Парасюк спричинив ДТП у Львові: деталі аварії
Володимир Парасюк (фото: РБК-Україна)

Авто політика "поцілувало" припарковану Audi A6

9 грудня скандальний позафракційний народний депутат Володимир Парасюк став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди у Львові. Інцидент стався вночі, близько 23:30, на вулиці Чорновола, 65.

Як пише інформаційне агентство ZIK з посиланням на власні джерела, парламентарій не дотримався безпечної швидкості й інтервалу і врізався у припаркований перед ним автомобіль бізнес-класу Audi A6.

Повідомляється, що за кермом авто перебував сам народний депутат. У наслідок ДТП ніхто не постраждав. Окрім, звісно, автомобілів - вони мають механічні пошкодження.

Парасюк спричинив ДТП у Львові: деталі аварії

Володимир Парасюк (фото: РБК-Україна)

Не виключено, що патрульні поліцейські склали на Парасюка протокол по ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Якщо так, то політику "світить" штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів (340 грн) або позбавлення права керування авто від шести місяців до одного року.

Сам винуватець аварії поки ніяк не коментує й не спростовує інформацію про інцидент.

Зауважимо, що влітку 2015 року у центрі Києва поліцейські оштрафували Парасюка за порушення правил дорожнього руху. Тоді нардеп на новенькій Skoda Superb проїхав на червоний сигнал світлофора.

Нагадаємо, раніше позафракційний слуга народу назвав умову, за якої можуть нормалізуватися відносини між Україною і Росією.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді відбулася сутичка між Парасюком та представниками державної охорони. Конфлікт виник через те, що нардеп відмовився пройти перевірку металошукачем.

Відео: РБК-Україна

Постраждала дитина: в Києві народний депутат потрапила в ДТП "За пончиками їхали": у Києві поліцейські протаранили кафе
Новини України ДТПВолодимир Парасюк
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся