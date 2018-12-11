"Взяв провину на себе": Парасюк розповів про стан після ДТП

Володимир Парасюк (фото: РБК-Україна)

Нардеп прокоментував аварію, в яку він потрапив у Львові

Скандальний народний депутат Володимир Парасюк, який днями потрапив у ДТП на вулиці Чорновола у Львові, розповів подробиці інциденту.

У коментарі "Странє" політик сказав, що цей інцидент складно назвати дорожньо-транспортною пригодою. За його словами, він на своєму автомобілі вночі виїжджав з Мкдрайву. Інший водій Audi об'їжджав Парасюка праворуч, і два автомобілі одночасно зіткнулися. В результаті на машинах лише залишилися подряпини.

"У нього не було поліса страхування, тому довелося викликати поліцію. На нього склали протокол через відсутність поліса. Щоб прискорити процес оформлення я взяв провину на себе", - пояснив Парасюк.

Також нардеп додав, що ні в нього, ні в іншого водія немає претензій один до одного.

"Після ДТП ми випили кави і роз'їхалися по домівках", - резюмував народний обранець.

Місце ДТП (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що влітку 2015 року на Хрещатику поліцейські оштрафували Парасюка за порушення ПДР. Тоді політик на своїй новенькій Skoda Superb проїхав на червоний сигнал світлофора.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді сталася бійка між Парасюком та представниками державної охорони. Конфлікт виник через те, що нардеп відмовився пройти перевірку металошукачем.

Відео: РБК-Україна