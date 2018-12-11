Под Киевом произошло масштабное ДТП: прибыли 4 "скорых" (фото)

Двоих пострадавших доставили в реанимацию
В Киевской области возле города Ирпень произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пятью пострадавшими. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает ресурс "dtp.kiev.ua" на странице в соцсети Facebook.
Инцидент произошел на Варшавской трассе. В 500 метрах от КПП в сторону Ирпеня столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.
Двоих пострадавших доставили в реанимацию.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
"Работали спасатели. Извлекли двух тяжелых пострадавших", - говорится в материале.
На место аварии приехали 4 кареты "скорой помощи".
Скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщалось ранее, скандальный народный депутат Владимир Парасюк, который на днях попал в ДТП на улице Черновола во Львове, рассказал подробности инцидента.
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Видео: РБК-Украина