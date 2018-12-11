Под Киевом произошло масштабное ДТП: прибыли 4 "скорых" (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Двоих пострадавших доставили в реанимацию

В Киевской области возле города Ирпень произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пятью пострадавшими. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает ресурс "dtp.kiev.ua" на странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на Варшавской трассе. В 500 метрах от КПП в сторону Ирпеня столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.

Двоих пострадавших доставили в реанимацию.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Работали спасатели. Извлекли двух тяжелых пострадавших", - говорится в материале.

На место аварии приехали 4 кареты "скорой помощи".

Скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось ранее, скандальный народный депутат Владимир Парасюк, который на днях попал в ДТП на улице Черновола во Львове, рассказал подробности инцидента.

Также мы писали о том, что недалеко от города Вишогруд Мазовецкого воеводства под колесами легковой машины погибли двое пешеходов, одна из которых - гражданка Украины.

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Видео: РБК-Украина