Під Києвом п'ятирічній дитині прострелили голову: деталі страшної трагедії

Дитині вистрілили в голову під Києвом (колаж РБК-Україна)

Дитина перебуває у важкому стані

У Переяслав-Хмельницькому, під Києвом, п'ятирічному хлопчику вистрілили в голову. Батьки знайшли свого сина на вулиці, він був весь у крові. Після госпіталізації медики виявили кульове поранення в голову. Хлопчика прооперували, зараз він у важкому стані. Інцидент стався в п'ятницю, 31 травня. Про подію повідомили в прес-службі департаменту охорони здоров'я Київської ОДА.

На момент виявлення травми дитина була скривавлена і вочевидь мала травму голови та судоми

"Учора, 31 травня 2019 року, о 15.55 до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні звернулися батьки п"ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. За словами очевидців батьки знайшли хлопчика на вулиці і подумали, що він вдарився головою об брівку", - йдеться в повідомленні.

Дитині вистрілили в голову під Києвом (фото: facebook.com/obldozkievua)

Після консультації нейрохірурга хлопчика прооперували.

"У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Хто поранив хлопчика, чим саме і які були причини наразі з'ясовує поліція, яку лікарі одразу повідомили. Нині дитина у надзвичайно тяжкому стані, на апараті штучного дихання", - додали в повідомленні.

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