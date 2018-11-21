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Під Києвом "Газель" врізалася у лісовоз: виникла величезна пробка

STYLERПодії    21.11.2018 - 11:58

Відео: YouTube / Informator.ua

У Київській області на Одеській трасі рано вранці, близько 06:30 у середу, 21 листопада, сталася аварія з потерпілими. На розвороті біля села Віта Поштова автомобіль "Газель" врізався у лісовоз, повідомляє ресурс "Інформатор" на своєму YouTube-каналі.

ДТП сталася на 19-му кілометрі біля села Круглик.

 

Фото: скріншот з YouTube / Informator.ua

Зазначається, що "Газель" рухалася у бік Києва, і водій не помітив фуру, яка розгорталася в тому ж напрямку, і автомобіль врізався у контейнеровоз.

У момент зіткнення в салоні "Газелі" знаходилися три людини, двоє з яких постраждали і були госпіталізовані.

Згідно з попередньою інформацією, водій та пасажир отримали незначні травми.

Оскільки напівпричіп вантажівки перегородив дві з трьох смуг рух, внаслідок ДТП на трасі у бік Києва утворилася багатокілометрова пробка.

На місці працює патрульна поліція.

Під Києвом &quot;Газель&quot; врізалася у лісовоз: виникла величезна пробкаПід Києвом &quot;Газель&quot; врізалася у лісовоз: виникла величезна пробкаСкріншот YouTube / Informator.ua

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталася трагічна ДТП, після якого молодий хлопець отямився поряд з мертвою нареченою.

Також ми писали про те, що у Харківській області в результаті негоди зіткнулися вантажівка і легковий авто, в результаті чого постраждали дві людини.

Нагадаємо, що 20 листопада у Харківській області в Ізюмі відбулося незвичайна ДТП - снігоприбиральна машина влаштувала на дорозі справжнє "бойовисько" та розчавила 7 легкових машин та 1 автомобіль поліції.

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Відео: РБК-Україна

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