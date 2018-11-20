Под Харьковом трактор побил 8 авто, включая полицейский "ВАЗик" (фото)

К счастью, в масштабной аварии никто не пострадал
В Харьковской области в Изюме во вторник, 20 ноября, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие - снегоуборочная машина устроила на дороге настоящее "побоище". Как рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, трактор раздавил 7 легковых машин и 1 автомобиль полиции, который стоял припаркованным на обочине.
Также опубликованы фото с места ЧП.
ДТП (фото: hk.npu.gov.ua)
К счастью, в масштабной аварии никто не пострадал.
"В городе Изюм водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль "ВАЗ" Изюмского отдела полиции", - сообщили правоохранители.
ДТП (фото: hk.npu.gov.ua)
Как отметили в полиции, виновник ДТП был трезв.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, в результате чего пострадали два человека.
Также мы писал о том, что по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием десяти автомобилей в Днепре полиция открыла уголовное производство.
Напомним, в Киевской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.
Видео: РБК-Украина