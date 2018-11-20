Под Харьковом трактор побил 8 авто, включая полицейский "ВАЗик" (фото)

ДТП в Харьковской области (фото: hk.npu.gov.ua)

К счастью, в масштабной аварии никто не пострадал

В Харьковской области в Изюме во вторник, 20 ноября, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие - снегоуборочная машина устроила на дороге настоящее "побоище". Как рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, трактор раздавил 7 легковых машин и 1 автомобиль полиции, который стоял припаркованным на обочине.

Также опубликованы фото с места ЧП.

ДТП (фото: hk.npu.gov.ua)

К счастью, в масштабной аварии никто не пострадал.

"В городе Изюм водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль "ВАЗ" Изюмского отдела полиции", - сообщили правоохранители.



ДТП (фото: hk.npu.gov.ua)

Как отметили в полиции, виновник ДТП был трезв.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, в результате чего пострадали два человека.

Также мы писал о том, что по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием десяти автомобилей в Днепре полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в Киевской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.

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Видео: РБК-Украина