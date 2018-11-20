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Під Харковом трактор побив 8 авто, включаючи поліцейський "ВАЗик" (фото)

STYLERПодії    20.11.2018 - 23:17
Під Харковом трактор побив 8 авто, включаючи поліцейський "ВАЗик" (фото)
ДТП у Харківській області (фото: hk.npu.gov.ua)

На щастя, в масштабній аварії ніхто не постраждав

У Харківській області в Ізюмі у вівторок, 20 листопада, відбулася незвичайна дорожньо-транспортна пригода - снігоприбиральна машина влаштувала на дорозі справжне "бойовисько". Як розповіли в прес-службі поліції Харківської області, трактор роздавив 7 легкових машин та 1 автомобіль поліції, який стояв припаркованим на узбіччі.

Також опублікував фото з місця НП.

Під Харковом трактор побив 8 авто, включаючи поліцейський &quot;ВАЗик&quot; (фото)

ДТП (фото: hk.npu.gov.ua)

На щастя, в масштабній аварії ніхто не постраждав.

"В місті Ізюм водій трактора комунального підприємства, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на сім легкових автомобілів і припаркований на узбіччі службовий автомобіль "ВАЗ" Ізюмського відділу поліції", - повідомили правоохоронці.

Під Харковом трактор побив 8 авто, включаючи поліцейський &quot;ВАЗик&quot; (фото)
ДТП (фото: hk.npu.gov.ua)

Як зазначили в поліції, винуватець ДТП був тверезий.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області в результаті негоди зіткнулися вантажівка і легковий авто, в результаті чого постраждали дві людини.

Також ми писав про те, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю десяти автомобілів в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Київській області сталося ДТП за участю шести автомобілів.

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Відео: РБК-Україна

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