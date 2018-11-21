Под Киевом "Газель" врезалась в лесовоз: возникла огромная пробка

Видео: YouTube / Informator.ua
В Киевской области на Одесской трассе рано утром около 06:30 в среду, 21 ноября, произошла авария с пострадавшими. На развороте возле села Вита Почтовая автомобиль "Газель" врезался в лесовоз, сообщает ресурс "Информатор" на своем YouTube-канале.
ДТП случилось на 19-м километре возле села Круглик.
Фото: скриншот YouTube / Informator.ua
Отмечается, что "Газель" двигалась в сторону Киева, и водитель не заметил фуру, которая разворачивалась в том же направлении, и автомобиль врезался в полуприцеп.
В момент столкновения в кабине "Газели" находились три человека, двое из которых пострадали и были госпитализированы.
Согласно предварительной информации, водитель и пассажир получили незначительные травмы.
Так как полуприцеп грузовика перегородил две из трех полос движени, вследствие ДТП на трассе в сторону Киева образовалась многокилометровая пробка.
На месте работает патрульная полиция.
Скриншот YouTube / Informator.ua
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Видео: РБК-Украина