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Под Киевом "Газель" врезалась в лесовоз: возникла огромная пробка

STYLERПроисшествия    21.11.2018 - 11:58

Видео: YouTube / Informator.ua

В Киевской области на Одесской трассе рано утром около 06:30 в среду, 21 ноября, произошла авария с пострадавшими. На развороте возле села Вита Почтовая автомобиль "Газель" врезался в лесовоз, сообщает ресурс "Информатор" на своем YouTube-канале.

ДТП случилось на 19-м километре возле села Круглик.  

 

Фото: скриншот YouTube / Informator.ua

Отмечается, что "Газель" двигалась в сторону Киева, и водитель не заметил фуру, которая разворачивалась в том же направлении, и автомобиль врезался в полуприцеп.

В момент столкновения в кабине "Газели" находились три человека, двое из которых пострадали и были госпитализированы.

Согласно предварительной информации, водитель и пассажир получили незначительные травмы.

Так как полуприцеп  грузовика перегородил две из трех полос движени, вследствие ДТП на трассе в сторону Киева образовалась многокилометровая пробка.

На месте работает патрульная полиция.

Под Киевом &quot;Газель&quot; врезалась в лесовоз: возникла огромная пробкаСкриншот YouTube / Informator.ua

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло трагическое ДТП, после которого молодой парень очнулся рядом с мертвой невестой. 

Также мы писали о том, что в Харьковской области в результате непогоды столкнулись грузовик и легковое авто, в результате чего пострадали два человека

Напомним, что 20 ноября в Харьковской области в Изюме произошло необычное ДТП - снегоуборочная машина устроила на дороге настоящее "побоище" и раздавила 7 легковых машин и 1 автомобиль полиции.

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Видео: РБК-Украина

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