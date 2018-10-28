У Київській області спіймали педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку

Фото (РБК-Україна)

Чоловік розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги

У Київській області в селі Музичі чоловік розбещував 10-річну дівчинку на очах її подруги. Педофіла затримали, передає прес-служба Київської області.

Злочинець був затриманий місцевими жителями. Зловмисник був сусідом дитини і проживав в одному гуртожитку. За словами людей, він вчинив стосовно малолітньої розпусні дії, часто хуліганив і зловживав спиртними напоями.

Постраждалу дівчинку разом з мамою доставили в лікувальний заклад для надання необхідної медичної та психологічної допомоги. Зловмисника затримала поліція.

Фото: Затриманий педофіл (kv.npu.gov.ua)

Правоохоронці опитують місцевих жителів і перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України. До обрання запобіжного заходу він буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, що в Харківській області затримали педофіла, який скоїв розпусні дії стосовно 13-річної дівчини, яка вчиться в школі-інтернат для дітей з вадами психіки.

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