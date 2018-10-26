Дали условное: одесситка рассказала, как ей удалось поймать педофила - работника суда

Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы, а для большего эффекта ей пришлось писать заявление дважды

В Одессе местная жительница разоблачила и помогла полиции поймать педофила. Как выяснилось, им оказался секретарь Киевского районного суда г. Одесса. Эту историю Ирина Годулян описала в своем Facebook.

Отмечается, что знакомство состоялось в социальной сети badoo. После непродолжительного общения мужчина прислал ей видео порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка.

Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы, а для большего эффекта ей пришлось писать заявление дважды.

Скрин: facebook.com/igodulian

"Первым делом позвонила в 102 и в тот же день написала заявление в районном отделении, на следующий день мне перезвонили и попросили в понедельник подъехать дать показания и предоставить все скриншоты, что я и сделала. А спустя неделю тишины меня уже начало бомбить, и было подано повторное заявление в областное отделение ГУНП, следом за ним - в областное отделение киберполиции, и, чтобы наверняка - в Национальную полицию Украины в Киеве (департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми)", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/igodulian

В итоге суд приговорил своего же сотрудника к двум годам условно (по ч. 4 ст. 301 КК Украины).

Скрин: facebook.com/igodulian

"Я не берусь делать выводы по поводу такого решения, т.к. не имею юридического бэкграунда, но для предстоящих под постом комментариев просто укажу, что после обыска человек сразу признал факт распространения видео. Факт его причастности к каким либо физическим контактам с несовершеннолетними детьми не был доказан и с его стороны отрицался. Детей у него нет", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/igodulian

Годулян также отметила, что раньше никогда не сталкивалась с подобными ситуациями, и единственное, что на момент получения видео знала - нужно сразу сделать все скриншоты, сохранить видеоматериал и позвонить в полицию.

Скрин: facebook.com/igodulian

"Пожалуйста, давайте не слушать тех людей, которые твердят "да в нашей стране ничего не работает/полиции все равно/ты только время потеряешь/зачем оно тебе нужно". В нашей стране еще работает совесть внутри нас, а при желании можно заставить работать и других. Да, это ваше время (не поворачивается язык назвать его потраченным), повторные заявления, ругань в ГУНП в ответ на "не сидели бы в таких сетях - не было бы и проблем", но по итогу главное - результат. Пусть это послужит уроком тем, кто думает, что в интернете царит безнаказанность", - резюмировала она.

Скрин: facebook.com/igodulian

Как сообщалось ранее, в Николаеве среди белого дня неизвестный мужчина надругался над 12-летней девочкой в кабине лифта многоэтажного дома

Напомним, что в Харьковской области задержали педофила, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девушки, которая учится в школе-интернат для детей с недостатками психики.

Также мы писали о том, что недавно в сети рассказали о зверском нападении педофила в Киеве.

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Видео: РБК-Украина