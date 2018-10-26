Дали умовний: одеситка розповіла, як їй вдалося зловити педофіла - працівника суду

Фото: колаж РБК-Україна

Жінка одразу звернулася до правоохоронних органів, а для більшого ефекту їй довелося писати заяву двічі

В Одесі місцева мешканка викрила та допомогла поліції зловити педофіла. Як з'ясувалося, ним виявився секретар Київського районного суду м.Одеса. Цю історію Ірина Годулян описала у своєму Facebook.

Зазначається, що знайомство відбулося в соціальній мережі badoo. Після нетривалого спілкування чоловік прислав їй відео порнографічного змісту за участю неповнолітньої дитини.

Жінка одразу звернулася до правоохоронних органів, а для більшого ефекту їй довелося писати заяву двічі.

Скрін: facebook.com/igodulian

"Першим ділом зателефонувала на 102 та у той же день написала заяву до районного відділення, на наступний день мені подзвонили і попросили у понеділок під'їхати дати показання і надати всі скріншоти, що я і зробила. А через тиждень тиші мене вже почало бомбити, і було подано повторну заяву до обласного відділення ГУНП, слідом за ним - до обласного відділення кіберполіції, і, щоб напевно - в Національну поліцію України в Києві (департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми)", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/igodulian

В результаті суд засудив свого ж співробітника до двох років умовно (з ч. 4 ст. 301 КК України).

Скрін: facebook.com/igodulian

"Я не беруся робити висновки з приводу такого рішення, оскільки не маю юридичного бекграунду, але для майбутніх під постом коментарів просто зазначу, що після обшуку чоловік одразу визнав факт розповсюдження відео. Факт його причетності до якихось фізичних контактів із неповнолітніми дітьми не був доведений та з його боку заперечувався. Дітей у нього немає", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/igodulian

Годулян також зазначила, що раніше ніколи не стикалася з подібними ситуаціями, і єдине, що на момент отримання відео знала - потрібно одразу зробити всі скріншоти, зберегти відеоматеріал та зателефонувати в поліцію.

Скрін: facebook.com/igodulian

"Будь ласка, давайте не слухати тих людей, які твердять "так в нашій країні нічого не працює/поліції все одно/ти тільки час втратиш/навіщо воно тобі треба". У нашій країні ще працює совість всередині нас, а при бажанні можна змусити працювати й інших. Так, це ваш час (не повертається язик назвати його витраченим), повторні заяви, лайка ГУНП у відповідь на "не сиділи б у таких мережах - не було б і проблем", але за підсумком головне - результат. Нехай це послужить уроком тим, хто думає, що в інтернеті панує безкарність", - резюмувала вона.

Скрін: facebook.com/igodulian

Як повідомлялося раніше, у Миколаєві посеред білого дня невідомий чоловік поглумився над 12-річною дівчинкою в кабіні ліфта багатоповерхового будинку

Нагадаємо, що в Харківській області затримали педофіла, який скоїв розпусні дії стосовно 13-річної дівчини, яка вчиться в школі-інтернат для дітей з вадами психіки.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі розповіли про звірячий напад педофіла в Києві.

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Відео: РБК-Україна