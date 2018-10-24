Застали в постели: в Житомирской области пенсионер развращал шестилетнюю девочку

Коллаж (РБК-Украина)

71-летнему извращенцу "светит" до восьми лет тюремного срока

В одном из сел в Житомирской области мать застала в постели 71-летнего пенсионера, который развращал ее шестилетнюю дочку Настю, когда женщина увидела это, она едва его не убила, пенсионер-педофил теперь весь в синяках, об этом сообщили в "Надзвичайних новинах" на ICTV.

Скриншот: кадр из видео (kriminal.ictv.ua)

Стоит отметить, что этот ужасный инцидент происходил посреди дня прямо под носом у жены пожилого развратника. Известно, что мама девочки Катерина часто оставляла Настю с ее братиком мужчине, чтобы он присматривал за ними.

Супруга извращенца рассказывала, что дети очень его любили, но однажды, когда мама Насти пришла забрать домой ребенка, то застала пенсионера в постели со своей маленькой дочкой. Девочка была без штанишек.

Не сумев сдержать эмоций, она схватила молоток и начала колотить им по мужчине. Пожалуй, не погиб педофил только потому, что его спасла жена, которая прибежала на крики.

Катерина сразу же позвонила в полицию, и пенсионер был взят под стражу после госпитализации.

Односельчане и жена никак не хотели верить в эту историю, однако мужчина сам признался во всем правоохранителям. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Николаеве изнасиловали 12-летнего ребенка.

До этого мы сообщали о том, что в Киеве неизвестный пытался изнасиловать 6-летнего ребенка.

А также писали о том, что под Киевом россиянин-педофил целый год развращал дочку своего друга.

Видео: РБК-Украина