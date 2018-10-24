Застали в ліжку: в Житомирській області пенсіонер розбещував шестирічну дівчинку

Колаж РБК-Україна

71-річному збоченцю "світить" до восьми років тюремного терміну

В одному з сіл Житомирської області мати застала в ліжку 71-річного пенсіонера, який розбещував її шестирічну дочку Настю, коли жінка побачила це, вона його ледь не вбила, пенсіонер-педофіл тепер весь у синцях, про це повідомили в "Надзвичайних новини" на ICTV.

Скріншот: кадр з відео (kriminal.ictv.ua)

Варто відзначити, що цей жахливий інцидент відбувався посеред дня прямо під носом у дружини похилого розпусника. Відомо, що мама дівчинки Катерина часто залишала Настю з її братиком чоловікові, щоб він наглядав за ними.

Дружина збоченця розповідала, що діти дуже його любили, але одного разу, коли мама Насті прийшла забрати дитину додому, то застала пенсіонера в ліжку зі своєю маленькою донькою. Дівчинка була без штанців.

Не зумівши стримати емоцій, вона схопила молоток і почала бити ним по чоловікові. Мабуть, не загинув педофіл тільки тому, що його врятувала дружина, яка прибігла на крики.

Катерина відразу ж подзвонила в поліцію, і пенсіонер був узятий під варту після госпіталізації.

Односельці і дружина ніяк не хотіли вірити в цю історію, проте чоловік сам зізнався у всьому правоохоронцям. Тепер йому загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві зґвалтували 12-річну дитину.

До цього ми повідомляли про те, що у Києві невідомий намагався зґвалтувати 6-річної дитини.

А також писали про те, що під Києвом росіянин-педофіл цілий рік розбещував дочку свого друга.

Відео: РБК-Україна