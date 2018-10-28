В Киевской области поймали педофила, развращавшего 10-летнюю девочку

Фото (РБК-Украина)

Мужчина развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги

В Киевской области в селе Музычи мужчина развращал 10-летнюю девочку на глазах ее подруги. Педофила задержали, передает пресс-служба Киевской области.

Преступник был задержан местными жителями. Злоумышленник был соседом ребенка и проживал в одном общежитии. По словам людей, он совершил в отношении малолетней развратные действия, часто хулиганил и злоупотреблял спиртными напитками.

Пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Злоумышленника задержала полиция.

Фото: Задержанный педофил (kv.npu.gov.ua)

Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что одесситка рассказала, как ей удалось поймать педофила - работника суда.

Напомним, что в Харьковской области задержали педофила, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девушки, которая учится в школе-интернат для детей с недостатками психики.

Также мы писали о том, что недавно в сети рассказали о зверском нападении педофила в Киеве.