У Кривому Розі школярі посеред вулиці побили, пограбували та зґвалтували жінку

У Кривому Розі підлітки напали на 48-річну жінку посеред вулиці, жорстоко побили і зґвалтували, а потім забрали мобільник своєї жертви та втекли. Неповнолітніх нелюдів вдалося оперативно вирахувати та затримати.

Про це 23 листопада передали в прес-службі Криворізького районного управління поліції.

Кричущий інцидент стався на одній з вулиць Центрально-Міського району.

Повідомляється, що 22 листопада там була виявлена непритомна жінка з численними тілесними ушкодженнями і травмами. Нещасну госпіталізували в лікарню у важкому стані.

"В той же час, на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їх робітниці", - йдеться в публікації.

Правоохоронці з'ясували, що йдеться саме про цю жінку.

"На розкриття жорстокого злочину, по тривозі було піднято весь особовий склад кримінального відділу Криворізького районного управління поліції, які оперативним шляхом встановили ймовірних підозрюваних", - передали в поліції.

Незабаром були затримані двоє місцевих хлопців 2006 року народження.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) КК. Слідство триває.

Деталі моторошного злочину

За даними місцевої преси, мова йде про двох підлітків, які того вечора відпочивали в сауні на Свято-Миколаївській. Жертвою малолітніх ґвалтівників стала працівниця сауни.

Зазначається, що школярі в закладі розпивали пиво, а один з них дістав вогнегасник і почав розбризкувати його всередині приміщення, передає "Дніпро оперативний".

Тоді працівниця сауни стала вимагати від підлітків заплатити за завдані збитки. Ті заявили, що потрібно зняти готівку в банкоматі, і запропонували жінці відправитися разом з ними.

На вулиці Українській, 62 один зі зловмисників вдарив нещасну і повалив на землю. Потім її ще раз вдарили - вже каменем по обличчю, після чого жінка знепритомніла.

7-класники зґвалтували потерпілу, забрали її телефон і гроші, а потім просто вирушили відпочивати в одному з розважальних клубів, де їх і затримали поліцейські.