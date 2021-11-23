В Кривом Роге школьники посреди улицы избили, ограбили и изнасиловали женщину

В Кривом Роге подростки напали на 48-летнюю женщину посреди улицы, жестоки избили и изнасиловали, а затем забрали мобильник своей жертвы и скрылись. Несовершеннолетних извергов удалось оперативно вычислить и задержать.

Об этом 23 ноября передали в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Вопиющий инцидент произошел на одной из улиц Центрально-Городского района.

Сообщается, что 22 ноября там была обнаружена без сознания женщина с многочисленными телесными повреждениями и травмами. Несчастную госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

"В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы", - говорится в публикации.

Правоохранители выяснили, что речь идет именно об этой женщине.

"На раскрытие жестокого преступления, по тревоге был поднят весь личный состав криминального отдела Криворожского районного управления полиции, оперативным путем установивший вероятных подозреваемых", - передали в полиции.

Вскоре были задержаны двое местных парней 2006 года рождения.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.121 (преднамеренные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) УК. Следствие продолжается.

Детали жуткого преступления

По данным местной прессы, речь идет о двух подростках, которые в тот вечер отдыхали в сауне на Свято-Николаевской. Жертвой малолетних насильников стала работница сауны.

Отмечается, что школьники в заведении распивали пиво, а один из них достал огнетушитель и принялся разбрызгивать его внутри помещения, передает "Днепр оперативный".

Тогда работница сауны потребовала от подростков заплатить за принесенный ущерб. Те заявили, что нужно снять наличные в банкомате, и предложили женщине отправиться вместе с ними.

На улице Украинской, 62 один из злоумышленников ударил несчастную и повалил на землю. Затем ее еще раз ударили - уже камнем по лицу, после чего женщина потеряла сознание.

7-классники изнасиловали потерпевшую, забрали ее телефон и деньги, а затем просто отправились отдыхать в одном из развлекательных клубов, где их и задержали полицейские.