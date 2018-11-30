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У Кривому Розі чоловік із сокирою та у масці кота увірвався в магазин

STYLERПодії    30.11.2018 - 23:17
У Кривому Розі чоловік із сокирою та у масці кота увірвався в магазин
Фото: поліція

Слідчо-оперативна група Саксаганського відділення поліції розбирається в інциденті

У Дніпропетровській області у Кривому Розі стався дивний інцидент - чоловік у масці кота та із сокирою в руках вбіг до одного з магазинів, шокувавши як продавців, так і відвідувачів. Випадок стався ввечері у п'ятницю, 30 листопада, в Саксаганському районі міста, передає місцевий ресурс "Перший міський".

Зазначається, що про постраждалих інформації немає.

"Близько 18:30 чоловік із сокирою забіг у магазин на проспекті 200-річчя Кривого Рогу, він був у масці кота. Його швидко затримали охоронці торгового закладу і викликали правоохоронців", - йдеться в матеріалі.

Однією з розглянутих версій інциденту є спроба пограбування магазину.

В даний час на місці працює слідчо-оперативна група Саксаганського відділення поліції, яка має розбиратися в події.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві перехожі стали очевидцями дивної поведінки жінки, яка, озброївшись сокирою, жорстоко знущалася над дорогим автомобілем.

Нагадаємо, що в минулому році в Швейцарії молодик із сокирою напав на людей біля поштового відділення, поранивши 8 чоловік.

Додамо, раніше ми писали про те, що в Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейної сварки за словами заявниці, кидався на неї з сокирою, а по приходу поліції, і на правоохоронців.

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