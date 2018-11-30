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В Кривом Роге мужчина с топором и в маске кота ворвался в магазин

STYLERПроисшествия    30.11.2018 - 23:17
В Кривом Роге мужчина с топором и в маске кота ворвался в магазин
Фото: полиция

Следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции разбирается в инциденте

В Днепропетровской области в Кривом Роге произошел странный инцидент - мужчина в маске кота и с топором в руках вбежал в один из магазинов, шокировав как продавцов, так и посетителей. Случай произошел вечером в пятницу, 30 ноября, в Саксаганском районе города, передает местный ресурс "Первый городской".

Отмечается, что о пострадавших информации нет.

"Около 18:30 мужчина с топором забежал в магазин на проспекте 200-летия Кривого Рога, он был в маске кота. Его быстро задержали охранники торгового заведения и вызвали правоохранителей", - говорится в материале.

Одной из рассматриваемых версий инцидента является попытка ограбления магазина.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции, которым предстоит разбираться в произошедшем.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве прохожие стали очевидцами странного поведения женщины, которая, вооружившись топором, зверски издевалась над дорогим автомобилем.

Напомним, что в прошлом году в Швейцарии молодой человек c топором напал на людей возле почтового отделения, ранив 8 человек.

Добавим, ранее мы писал о том, что в Мариуполе полицейские задержали мужчину, который во время семейной ссоры по словам заявительницы, бросался на нее с топором, а по приходу полиции, и на стражей порядка. 

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