У Львові п'яний мажор намагався втекти від поліції і влетів у світлофор: у машині була дитина

П'яний мажор влаштував ДТП у Львові (Колаж РБК-Україна)

Поліція з'ясувала, що у нетверезого водія прав немає і ніколи не було

У Львові п'яний водій спробував втекти від поліції й врізався у світлофор. У салоні знаходилася маленька дитина і ще кілька молодих жінок. Як з'ясувалося, у водія транспортного засобу немає прав на водіння автомобіля і ніколи не було.

Інцидент стався близько 3 години ночі по вулиці Кавалерідзе у Львові. Патрульні поліцейські помітили автомобіль Scion xB, який порушив правила дорожнього руху. Патрульні дали вказівку водієві зупинитися, але він його проігнорував та почав тікати. На проспекті Червоної Калини утікач влетів у світлофор, через те, що не впорався з керуванням.

"За кермом перебував 21-річний чоловік, який, як виявилося, ніколи не отримував права, а пасажирами була його дружина і дитина 2019 року народження, а також ще дві жінки віком 21 та 23 років. В результаті аварії дитину та одну з жінок забрали в медичний заклад. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Його слідчі відправили на експертизу", - сказано в повідомленні патрульної поліції Львівської області на сторінці в Facebook.

На порушника склали протокол за статтею 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП і винесли об'єднану постанову по ч. 2 ст. 126 (Водіння транспортного засобу особою, яка ніколи не отримувала посвідчення водія) КУпАП і ч. 6 ст. 121 (Неосвітлений номерний знак) КУпАП.

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Автор: Анна Шиканова