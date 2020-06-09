У Харкові п'яний екс-радник Кернеса влаштував ДТП і закатив дебош

У Харкові розгорівся скандал (колаж РБК-Україна)

У Харкові розгорівся скандал з п'яним екс-чиновником за кермом

У Харкові 8 червня п'яний екс-чиновник Юрій Санін влаштував жахливу аварію, в результаті якої постраждали і госпіталізовані чотири людини. Після того, як водія зупинила поліція, він почав вести себе неадекватно і погрожувати свідкам, натякаючи на своє становище.

Як повідомляє "24 канал", Юрій Санін був в повному неадекваті, а алкогольне сп'яніння було видно неозброєним оком. Після ДТП екс-чиновник закрився в своєму авто, але його обступили розлючені люди, які вимагали правосуддя. На місце аварії приїхала поліція, але тест на алкоголь Санін проходити відмовився.

Його відвезли в лікарню, але там він влаштував дебош і йому не змогли зробити навіть кардіограму. Від всіх аналізів він відмовився і поїхав з лікарні.

У Харкові екс-чиновник влаштував ДТП (відео: YouTube)

Відзначимо, що Юрій Санін є колишнім радником мера Харкова Геннадія Кернеса. У 2018 році йому оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними прокуратури Харківської області, Санін з порушенням законів підписав проект, завдяки якому у приватну власність передали 0,22 га державної землі.

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Автор: Людмила Жукова