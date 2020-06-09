В Харькове пьяный экс-советник Кернеса устроил ДТП и закатил дебош

В Харькове разгорелся скандал (коллаж РБК-Украина)

В Харькове разгорелся скандал с пьяным экс-чиновником за рулем

В Харькове 8 июня пьяный в стельку экс-чиновник Юрий Санин устроил жуткую аварию, в результате которой пострадали и госпитализированы четыре человека. После того, как водителя остановила полиция, он начал себя неадекватно вести и угрожать свидетелям, намекая на свое положение.

Как сообщает "24 канал", Юрий Санин был в полном неадеквате, а алкогольное опьянение было видно невооруженным глазом. После ДТП экс-чиновник закрылся в своем авто, но его обступили разъяренные люди, которые требовали правосудия. На место аварии приехала полиция, но тест на алкоголь Санин проходить отказался.

Его отвезли в больницу, но там он устроил дебош и ему не смогли сделать даже кардиограмму. От всех анализов он отказался и уехал из больницы.

В Харькове экс-чиновник устроил ДТП (видео: YouTube)

Отметим, что Юрий Санин является бывшим советником мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 2018 году ему объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

По данным прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственной земли.

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Автор: Людмила Жукова