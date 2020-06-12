Во Львове пьяный мажор пытался убежать от полиции и влетел в светофор: в машине был ребенок

Пьяный мажор устроил ДТП во Львове (Коллаж РБК-Украина)

Полиция выяснила, что у нетрезвого водителя прав нет и никогда не было

Во Львове пьяный водитель попытался удрать от полиции и врезался в светофор. В салоне находился маленький ребенок и еще несколько молодых женщин. Как выяснилось, у водителя транспортного средства нет прав на вождение автомобиля и никогда не было.

Инцидент произошел около 3 часов ночи по улице Кавалеридзе во Львове. Патрульные полицейские заметили автомобиль Scion xB, который нарушил правила дорожного движения. Патрульные дали указание водителю остановиться, но он его проигнорировал и начал убегать. На проспекте Червоной Калины беглец влетел в светофор, так как не справился с управлением.

"За рулем находился 21-летний мужчина, который, как оказалось, никогда не получал права, а пассажирами была его жена и ребенок 2019 года рождения, а также еще две женщины в возрасте 21 и 23 лет. В результате аварии ребенка и одну из женщин забрали в медицинское учреждение. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Его следователи отправили на экспертизу", - сказано в сообщении патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

На нарушителя составили протокол по статье 122-2 (Неисполнение требования об остановке) КУпАП и вынесли объединенное постановление по ч.2 ст. 126 (Вождение транспортного средства особой, которая никогда не получала водительского удостоверения) КУпАП и ч. 6 ст. 121 (Неосвещенный номерной знак) КУпАП.

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Автор: Анна Шиканова