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У Львові снігова "лавина" на ходу накрила авто: з'явилося відео

Автор: Анна Кисельова

У Львові після потужних снігопадів вулиці досі вкриті великими кучугурами. Іноді величезні купи снігу можуть стати небезпечними для пішоходів та водіїв авто. Так, у суботу, 20 лютого, на вулиці князя Романа, на таксі впала брила снігу з даху. В результаті інциденту постраждав відеореєстратор і лобове скло машини.

Відео відповідного інциденту опубліковано в YouTube-каналі патрульної поліції Львівської області.

Як видно на кадрах, у Львові в суботу було сонячно, ймовірно, сонце підтопило сніг на даху, і він звалився прямо на автомобіль.

Наголошується, що, на щастя, ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що рятувальники рекомендують перебувати на безпечній відстані від будівель, на яких відбулося велике налипання снігу. Ставити автомобілі найкраще просто неба, подалі від дерев і будинків.

Нагадаємо, що в Карпатах сьогодні, 20 лютого, прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Небезпека сходження лавин збережеться і завтра, 21 лютого. Лавини можуть зійти через снігопади в горах Закарпатської та Львівської областей.

Також РБК-Україна писало, що на початку тижня в Канаді біля популярного гірськолижного курорту зійшла лавина. В результаті непогоди загинув чоловік, він отримав важкі травми.

Крім того, на початку лютого в Індії зійшов льодовик, зруйнувавши дамбу, що призвело до потопу.

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