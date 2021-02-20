У Львові снігова "лавина" на ходу накрила авто: з'явилося відео

Як видно на кадрах, у Львові в суботу було сонячно, ймовірно, сонце підтопило сніг на даху, і він звалився прямо на автомобіль.

Наголошується, що, на щастя, ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що рятувальники рекомендують перебувати на безпечній відстані від будівель, на яких відбулося велике налипання снігу. Ставити автомобілі найкраще просто неба, подалі від дерев і будинків.