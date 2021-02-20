Во Львове снежная "лавина" на ходу накрыла авто: появилось видео

Как видно на кадрах, во Львове в субботу было солнечно, вероятно, солнце подтопило снег на крыше, и он рухнул прямо на автомобиль.

Отмечается, что к счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что спасатели рекомендуют находиться на безопасном расстоянии от зданий, на которых произошло крупное налипание снега. Ставить автомобили лучше всего просто под открытым небом, подальше от деревьев и домов.