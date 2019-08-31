Під Львовом водій наїхав на батька з двома дітьми: деталі трагедії

Під Львовом сталася смертельна ДТП, яка забрала життя немовля. Трагедія сталася пізно ввечері 30 серпня в місті Стрий, розповіли сьогодні у відділі комунікації поліції Львівської області.

60-річний водій іномарки "Фольксваген Т-5", житель Моршина, здійснив на вулиці Галицькій наїзд на 40-річного чоловіка та двох його дітей.

Постраждалих забрала "швидка", однак в реанімаційному відділенні лікарні хлопчик чотирьох місяців від народження помер від отриманих травм.

Дворічна дівчинка і чоловік госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. У дитини діагностували струс головного мозку, забої губи і лобової області. Її батько в результаті аварії отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші травми.

ДТП під Львовом - автомобіль збив чоловіка з дітьми, в результаті аварії в реанімації померло немовля (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У поліції розповіли, що водія транспортера затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нині правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Деталі та обставини ДТП встановлюються.

Винуватець смертельної ДТП під Львовом затриманий (ілюстративне фото: поліція, з відкритих джерел)

Нагадаємо, тиждень тому під Львовом також сталася смертельна аварія, в результаті якої загинула дитина. 22 серпня на автодорозі Львів - Луцьк у селі Колоденці фура збила легковий автомобіль, в результаті чого загинула 7-річна дівчинка, яка перебувала в машині зі своїми батьками.

Як повідомлялося раніше, екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва потрапила в серйозну ДТП в Лондоні в Британії - її збило авто, і зараз постраждала знаходиться в лікарні та чекає на другу операцію.

Також ДТП сталося і з іншим політиком - нардеп від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар повертався з Києва у Львівську область на автомобілі BlaBlaCar і потрапив в аварію під Житомиром - автомобіль Mitsubishi Lancer, в якому він перебував, на великій швидкості здійснив зіткнення з КамАЗом, після чого в легковика відпало колесо і він перекинувся.