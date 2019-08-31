Под Львовом водитель наехал на отца с двумя детьми: детали трагедии

Под Львовом произошло смертельное ДТП, которое забрало жизнь младенца. Трагедия случилась поздно вечером 30 августа в городе Стрый, рассказали сегодня в отделе коммуникации полиции Львовской области.

60-летний водитель иномарки "Фольксваген Т-5", житель Моршина, совершил на улице Галицкой наезд на 40-летнего мужчину и двух его детей.

Пострадавших забрала "скорая", однако в реанимационном отделении больницы мальчик четырех месяцев от роду скончался от полученных травм.

Двухлетняя девочка и мужчина госпитализированы с телесными повреждениями. У малышки диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. Ее отец в результате аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы.

ДТП под Львовом - автомобиль сбил мужчину с детьми, в результате аварии в реанимации умер младенец (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В полиции рассказали, что водителя транспортера задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Виновник смертельного ДТП под Львовом задержан (иллюстративное фото: полиция, из открытых источников)

Напомним, неделю назад под Львовом также произошла смертельная авария, в результате которой погиб ребенок. 22 августа на автодороге Львов - Луцк в селе Колоденцы фура сбила легковой автомобиль, в результате чего погибла 7-летняя девочка, которая находилась в машине со своими родителями.

Как сообщалось ранее, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала в серьезное ДТП в Лондоне в Британии - ее сбило авто, и сейчас пострадавшая находится в больнице и ждет вторую операцию.

Также ДТП произошло и с другим политиком - нардеп от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь возвращался из Киева в Львовскую область на автомобиле BlaBlaCar и попал в аварию под Житомиром - автомобиль Mitsubishi Lancer, в котором он находился, на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего в легковушки отпало колесо и она перевернулась.